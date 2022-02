Maxay yihiin farriimaha ay haweenka qaariyaasha Quraanka u dirayaan Muslimiinta?

Qaar ka mid ah haweenka ayaa hadda u soo jeestay baraha bulshada si ay kor ugu qaadaan codka haweenka akhriya qur'aanka kariimka ah, isla markaana midba midka kale ku dhiirri-galiso in ay akhriskooda internetka soo dhigaan. Sanad kasta waxaa la qabtaa tartan qaariyaasha bale inta badan wa tartan u furan ragga oo kali ah.

"Muhiimadda ma ahan qofka quraanka akhriya. Ha ahaado lab ama dheddig." Javed ayaa sheegay in ay muhiim tahay in haweenku ay is tijaabiyaan oo midba midda kale ay maqasho iyada oo akhrinaysa quraanka.