Hay'adda IMF : Seddex bilood gudahood ayaan ku joojinaynaa lacagta

Saacad ka hor

"Barnaamijka IMF-ta ee Soomaaliya ayaa dib u eegis lagu sameynayaa bartamaha bisha May, balse dib u dhaca doorashada ayaa ka dhigan in maamulka cusub uusan diyaar u aheyn in uu ku taageero isbedellada la qorsheeyay in la qabto," ayay tiri Laura Jaramillo, madaxa howlgalka sanduuqa ee Soomaaliya.