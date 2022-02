Sheekkha qaraxyada dadka ka wacdin jirey ee lagu diley qarax Kismaayo ka dhacay

27 Daqiiqadood ka hor

Shiikha ayaa la sheegay inuu u dhintay qarax maanta lagula eegtay Magaalada Kismaayo gaar aaan Isgoyska Somali star iyadoo warbaahinta gudaha ay soo tabinayaan in ciidamada Amniga ay halkaasi xireen. Dhawaan ayuu tagay magaalada Kismaayo oo lagu soo dhaweeyo.

"Sheekh Cabdinaasir waxa uu ahaa daaci weyn oo lafdhabar u ahaa fidinta diinta islaamka iyo ilaalinta caqiidada suubban ee ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna Madaxweynuhu tilmaamay in falkaas arxandarrada ah uu ka marag kacayo sida ay argagixisadu duullaan ugu tahay diinta islaamka iyo nolosha haldoorka Soomaaliyeed," ayaa lagu yiri qoraal la soo barta Facebook ee Villa Soomaaliya.

Waxa uu sheegay in uusan xog ka helin cidda dishay sheekha balse waxa uu yiri: "Waxay nala tahay inay dileen nimankii uun dadka layn jiray oo culimada dili jiray oo hadda ka horna dileen culimada badan."

Sheekh Maxamuud Xaaji ayaa sheegay in lagu xusuusan doono midda uu dhintay ee ah inuuu ahaa shakhsi u go'ay inuu diinta Ilaahay u shaqeeyo.

"Waxa uu ahaa shakhsi mowqifkiisa cad yahay gaar ahaan marka laga hadlayo nimankan hadda dadka laynayo oo waxa uu caddeyn jiray in caqiido iyo camal ahaan ay yihiin niman qallocday oo diintii ka qallocday oo aan sharecada islaamaka meel kaga sugnayan.

Waxa uu sheegay in dadkan la fahmay inay diin la dagaalan yihiin anagana waxaan halkaas ka sii wadaynaa dacwada iyo diintii uu waday.

Shiikh Cabdinaasir ayaa waxaa uu marar badan ka hadlay dadka is qarxiya ee naftooda midaamiya.

Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo la weydiiyay su'aal ahayd waxa ay diinta ka qabto dadka is qarxiya ayaa sheegay in qofka is qarxiyay uu yahay qof naftiisa dilay ayna uu yahay dambi weyn.