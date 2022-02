Wuxuu ku maalgeliyay malaayiin doollar, isaga ayaana cuntada kariya

Axmed Maxamed Jaamac ninka qurbaha ka yimid ee maalgalinta sameeyay isagana cuntada kariya

Axmed waa 52 sano jir ka soo laabtay qurbaha, laakiin xirfaddiisa cunto karintu xilligan ma bilaaban oo waxay ku sidkanayada geeddi socodka noloshiisa. Sanadkii 1999 ayuu galay kuleej lagu barto cilmiga cunna karinta oo ku yaal magaalada Birmingham ee dalka UK. Isla xilligaas ayuu billaabay isaga oo waxbarashada wada in uu xirfaddan ku shaqaysto markii uu dhammeeyayna waxa uu bilaabay in uu furo goobo cunnada lagu iibiyo.

"Hiigsigaygu waxaa weeye lacagta meeshan aan geliyey in ay shaqayso midda kale shaqadan waa shaqadaan soo bartay, sidaa u jeeddaan kushiinka anigaa ku jira, dhirta anigaa waraabinaya, waxaa laga yaabaa in aan anigu shaqaalaha nadaafadda uga horreeyo,' ayuu yiri. Inta uu howsha cunno karinta la wado shaqaalaha kula jira kushiinka waxa uu sheegay in ay dhacdo marar isaga shaqo loo diro oo uu aqblo. taas oo uu kutilmaamay in ay dhiirigelin u tahay shaqaalaha. Laakiin Axmed wuxuu mararka qaar dadka macaamisha ah ee ku xiran meheradda iyo xitaa saaxiibaddiisa qaar kala kulmaa kuwo hawshan la dhacsan iyo sidoo kale kuwo Axmed u soo jeediyey in uu shaqadda jikada ka dhex baxo oo uu iska nasto balse taas kama yeelin. ''Waxaa laygu yiri xilligaan waxaa la joogaa markii aad tayga xiran lahayd ee fariiso oo shaqaalaha shaqada u dhaaf laakiin shaqadu waxay u baahantahay waa muhiimadda,'' ayuu yiri.