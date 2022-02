Soomaaliya oo u murugoonayso geesi dimooqaraadiyadeed

Waxa dhowaan ku geeriyooday dalka Sweden xubin ka tirsanaa golihii u dambeeyay ee baarlamaan Soomaaliya oo doorasho axsaab badan lagu soo doorto, taas oo ka dhigayso in aysan jiran xubno badan oo ka harsan oo si xushamad leh lagu xusuusto.

Geerida Mudane Bulxan waxay la macno tahay in aanay jirin siyaasiyiin badan oo kuraas ka heley Golihii Baarlamaanka oo ku soo baxay doorasho qof-iyo-cod ah. Doorasho noocaas ah waxa ka soo wareegtay 52 sano.

Dad badan waxay ku yiqiineen in uu sanooyin badan ku lug lahaa siyaasadaha iyo maamulka ee dalkan Geeska Afrika ku yaal.

Bulxan wuxuu ka mid ahaa Golihii Dhexe ee xisbigii talada hayay ee SYL (Somali Youth League) oo bilaabeen in ay ka shiraan sidii loo buuxin lahaa booskii bannaanaaday markii madaxweeynihii la dilay.

Hase yeeshee, siyaasiyiinta rayidka ahaa waxa aysan ogayn in isla markaa, koox saraakiil ciidan ah ay qorshaynayeen in ay talada afgembi-kula wareegaan.

Sanooyinkii 1970-dii dhexdooda, kolkii uu S/Guuto Siyad Barre billaabay in uu dhidibada u sii aaso kalitalisnimadiisa isagoo sameeyay taliskii ku dhisnaa xisbigii kaligii ahaa iyo Golahii Shacabka ee uu gacantiisa ku sameeyay. Isla markaana uu ku dhaqaaqay doorasho uu ilaa heer qaran uu isagu maamushay oo uu ku noqday madaxweyne 1979-kii, Bulxan wuxuu ka tegay dalka, wuxuuna ku biiray ururkii mucaaradka ahaa ee Somali Salvation Democratic Front (SSDF), kooxdii ugu horraysay ee Siyad Barre dowladdiisa ka soo mucaaradda dibadda.

Bulxan wuxuu xubin ka noqday Golahii Dhexe ee SSDF, isagoo ku soo laabtay Soomaaliya markii jabhadahii ay ka adkaadeen kalitalisnimadii oo ku khasbay Siyaad Barre in uu ka cararo Muqdisho.

Markii uu soo gebageboobay Shirkii Dibuheshiisiinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay Caasimadda Kenya ee Nairobi, Bulxan waxa loo xushay in uu guddoomiyo Baarlamaankii Federaalka Kumeel-Gaarka ahaa ilaa Afhayeen loo doorto Sharif Xassan Sheikh Adan bishii Sebtember 2004.

Sadaq Axmed Biixi oo saaxiib la ah Reer Bulxan wuxuu inoo sheegay toddobaadkii hore in waloow xildhibankii-hore da'diisu sii badanaysay uu aad ugu farxay in magaaladii uu ka soo jeeday ee Eyl, iyo laba kale oo kala ah Qardho iyo Ufeyn, noqdeen seddaxdii degmo ee ugu horreeyeen ee Puntland oo dadku u dareereen in markii u horraysay Soomaaliya ay qof-iyo-cod wax ku doortaan, tan iyo Maarso 1969.