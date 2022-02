Aadan Xuseen: Wiilka yar ee sida cajiibka ah korontada ku gaarsiiyay tuulada uu ku nool yahay

35 Daqiiqadood ka hor

Aadan Xuseen Diida oo ah arday dhigata fasalka 8-aad ee dugsiga hoose dhexe ee Tula Web, ayaa sheegay in uu mashruucan u bilaabay si uu u wax ka qabto dhibaatada haysata dadka tuulada ku nool ee aan haysan adeegyada aasaasiga ah sida waddooyinka, isbitaallada iyo korontada.

Waxaana u suurogashay in halkaa uu kasoo saaro koronto ku filan ilaa siddeed guri, wuxuu guri kasta ka qaada $0.87 doolar.

"Aad ayaan ugu faraxsanahay howsha aan qabtay ilaa hadda, waxay yiraahdeen waxaan meesha ka baxay qiimihii aan ku iibsan jirnay batariyada iyo tooshyada. haatan carruurtoodu waxay hadda wax ku akhrisan karaan guriga intii ay sugi lahaayeen in uu waagga ka baryo si ay u qabtaan casharada uu macalinka usoo diray" ayuu yiri Aadan.

Aadan macallinkiisa oo la yiraahdo Boru Sora ayaa sheegay in mashruuca wiilkan la gaarsiin doono guryo dhowr ah oo ku yaalla tuuladan inkasta oo caqabada heysto ay tahay in uusan gaari karin magaalooyinka maadamada waddooyinka ay xun yihiin taas oo horseeday in qalab badan uu kasoo iibsado halkaas si uu horumariyo mashruuca.