Wiil geeri lagu tirinayay oo soo miyirsaday isaga oo xubnihiisa la qaybsaday

Saacad ka hor

Dhakhaatiirta ayaa waalidkii u sheegay in uusan ka kacaynin dhaawaca soo gaaray oo uu u dhiman doono, waxayna intaas ku dareen in xubnaha jirkiisa ay is waafaqeen shan carruur ah oo xannuunsan oo sugaya in xubno loogu deeqo.