Xiisada Ukriane: Putin oo ku qad-qaaday madaxa sirdoonka dalkiisa

Saacad ka hor

Xigashada Sawirka, EVN Qoraalka sawirka, Madaxweyne Vladimir Putin

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku qadqaaday madaxa sirdoonka dalkaas xilli uu madaxweynaha kulan la lahaa saraakiisha ugu sarreysa amniga xilli ay ka hadlayeen aqoonsiga gobollada ay heystaan kooxaha gooni u goosadka ee Ukraine.

Markii madaxa sirdoonka Ruushka uu la wadaagay aragtidiisa ku aaddan xaaladda haatan jirta, Putin wuxuu ku celceliyay inuu caddeeyo waxa uu sheegayo, wuxuu ka codsaday dhowr jeer in waxa uu ka hadlayo uu sharraxaad ka bixiyo.

"Sergei, hadalkaaga caddee, caddee waxa aad sheegeyso," ayuu marar badan ku celceliyay Putin xilli uu socday shirka.

Madaxa sirdoonka Ruushka ayaa shirka ka sheegay in loo baahan yahay in la dhaqan geliyo waxa looga hadlay shirka, dhinaca kale, Putin oo indho kulul ku eegayay sarkaalka ayaa ku yiri, "Maxaad ugala jeedaa arrintaas? ma waxaad ugala jeedaa in aan bilaabno wadahadallada?

Sarkaalka ayaa ku jawaabay, "Maya ama waa in aqoonsanaa madaxbanaanida"

Putin oo ay hortiisa fadhiyeen saraakiisha amniga xilli uu taliyaha sirdoonka ka hadlayay goobta wuxuu ku yiri, "Hadal, hadal, si cad u hadal miyaan taageeri doonaa madaxbaannida."

"Waxaan taageeraya qorshaha soo jeedinayo in la taageero aqoonsiga gobollada" ayuu yiri madaxa sirdoonka.

Putin ayaa u muuqday in uu ka carooday markii madaxa sirdoonka uu sheegay in uu taageerayo gobollada ku yaalla bariga Ukraine ay heystaan mucaaradka in lagu soo daro doono Ruushka.

"Waxaan taageeraya go'aanka gobollaa Donestk iyo Luhansk loogu soo darayo jamhuuriyadda Ruushka" ayuu yiri Sergei.

Putin ayaa ku gacan seyray taliyaha isla markaana sheegay in arrintaas aysan ka hadleyn.

"Kama hadleyno arrintaas, waxa haatan nala gudboon oo aan ka hadleyno ayaa ah, ma waxaa aqoonsannaa madaxbanaanidooda gobollaadaasi iyo in kale" ayuu yiri Putin.

"Haa waan taageersanahay qorshaha taageeridda madaxbanaanida gobolladan" halka Putin uu ugu jawaabay, "Waa arrin fiican, fadhlan fariiso."

Ma cadda in Ruushku uu ciidamo u diray labada gobol oo ka go'ay bariga Ukraine iyo in kale, balse Maraykanka iyo UK ayaa sheegay in tallaabada Ruushka uu ku amray ciidamadiisa inay galaan labadan gobol ay tahay "bilawga duulaanka".

Xigashada Sawirka, EPA Qoraalka sawirka, Gawaarida gaashaaman ee dagaalka ee Ruushka oo lagu arkay gobolka Rostov ee xadka Ukraine

Ciidammada Ruushka ayaa lagu amray inay labada gobol ka fuliyaan waxa loogu yeero "howlgal nabad ilaalin ah".

Wararka ka imaanaya gobolka Donetsk oo ka mid ah labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo gaashaaman oo Ruushku leeyahay lagu arkayay gudaha magaalada ugu weyn.

Amarkan ayaa waxaa bixiyay madaxwaynaha dalka Ruushka Vladimir Putin.

Dhanka kale, waxaa isa soo taraya cambaareynta loo so jeedinayo go'aankii madaxwayne Putin ee uu labada gobol Donetsk iyo Luhansk ugu aqoonsaday dalal madaxbanaan.

Bariga Ukraine

Waxaa si weyn indhaha loogu hayaa gobollada Donetsk iyo Luhansk ee ku yaalla bariga Ukraine balse sheegay inay ka go'een dalkaas. Waa labada gobol ee uu hadda Ruushka u aqoonsaday dalal madax bannaan. Tan iyo sanadkii 2014, waxaa deegaannadaas ku dagaallamayay ciidamada Ukraine iyo fallaago gooni u goosad ah oo gacan ka helaysa Ruushka.

Khubarada milateriga ayaa rumaysan in aaggan uu yahay kan ugu sahlan ee uu Ruushka ka billaabi karo duullaankiisa, maadaama uu horay u geeyay ciidan xooggan.

Muuqaallo satellite lagu qaaday oo ay baahisay qaar kamid ah warbaahinta Galbeedka ayaa muujinaya in ciidamada Ruushka ay maalmihii la soo dhaafay wadeen dhaq-dhaqaaq ay ugu dhawaanayaan furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine.

Ruushka ayaa la rumaysan yahay in ciidan iyo hub uu ka daabulay saldhigga weyn ee Yelnya uu geeyay gobolka Bryansk ee u dhaw Ukraine. Qiyaastii 700 oo taangi ayaa la rumaysan yahay inay hadda halkaa ku sugan yihiin.