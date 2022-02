Doorasho ma ka dhici kartaa gobolka Gedo?

Saacad ka hor

Iyadoo laba maalmood uun ay ka harsan tahay waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada Golaha Shacabka ee Soomaaliya, ayaa haddana waxaanan bilaabanba hannaanka doorashada ee kuraastii lagu dooran lahaa gobolka Gedo.

Si loo dardargeliyo doorashada, waxyaabihii lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa in maamul gobaleed kasta laba deegaan doorasho lagu qabto doorashooyinka xildhibaannada Golaha Shacabka, hasayeeshee waxaa hadda muuqata in caqabadi ka jirto magaalada Garbahaarey ee gobalka Gedo.

Odayaasha dhaqanka Gedo iyo waxa ay kala kulmeen R/W Rooble

Nabadoon Cabdinaasir Maxamed Sheekh Faantooy oo kamid ah cuqaasha la kulantay Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa BBCda u sheegay in ra'iisul wasaaraha ay kala hadleen iskuna afgarteen in doorashada lagu qabto magaalada Garbahaarey.

"Waxaan isku afgarannay in Garbahaarey lagu qabto doorashada, markaan ra'iisul wasaaraha ugu tagnayna waxa uu yiri waan qabanahayaa wayna ka dhacaysaa" ayuu yiri Nabadoon Cabdinaasir.

Nabadoonku waxa uu intaasi ku daray inay rajo wanaagsan ka qabaan in doorashada lagu qabto magaalada Garbahaarey, maadaama ra'iisul wasaaraha oo mas'uul ka ah doorashada uu u ballanqaaday in doorashada la qaban doono.

Dowlad Goboleedka Juballand oo ku doodaya in doorashada aanay ka dhici karin Garbahaarey

Maamulka Jubaland ayaa ku doodaya in Garbahaareey aanay doorasho ka dhici karin, maadama ay gacanta ugu jirto ciidamada federaalka.

Hadalkan ayaa waxa uu ka soo baxay kulan la sheegay in magaalada Kismaayo uu ka socday 12-kii iyo 13-kii bishan Febraayo markaas oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta golaha fulinta iyo kan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland.

Shirkaas oo uu gudoominayay madaxweyne ku xigeenka Jubaland, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa waxa ay madaxdu isla garteen in doorashada aanan lagu qaban karin Garbahaarey maadaama sida ay sheegeen ay tahay "deegaan doorashada kaliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u degsan" ayaa lagu yiri bayaanka.

Bayaanka kulankaas ka soo baxay ayaa lagu sheegay in "marka la eego baaxadda iyo mugga caqabadaha ku xusan war-saxaafadeedka [ay soo saareen], ay u muuqato in xallintooda u baahan tahay waqti dheer oo ka badan kan hadda la haysto."

Maamulka Gedo oo ku adkaysanaya in doorashada ay Garbahaarey ka dhacayso

Guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo, Axmed Buulle Gareed, oo BBCda u warramay ayaa gaashaanka u daruuray hadalka ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland, isagoo sheegay in Garbahaarey ay u diyaarsan tahay doorashada inay ka dhacdo.

Guddoomiyaha ayaa xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta taalla degmada Garbahaarey, wuxuuna xusay in doorashada ay u dhici doonto si xor iyo xalaal ah.

Axmed Buulle ayaa intaas ku daray in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha, wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo Garbahaarey.