Colaadda Ukraine: Yaa awood badan milateriga labadan dal?

59 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu amray in ciidammada dalkiisa ay galaan bariga Ukraine. Tallaabadaas ayaa waxa uu qaaday kaddib markii uu aqoonsaday madaxbannaanida laba gobol oo ay maamulaan fallaagada Ukraine.

Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in milaterigiisa uu halkaas galaayo "si ay nabadda u ilaaliyaan". Ameerika ayaa arrintaasi ku tilmaantay wax aan sax ahayn.

Isla waqtigaas, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uusan jirin "cid uu ka cabsanayo".

Meeqo ciidan oo Ruush ah ayaa jooga halkaas?

Waxaa la qiyaasayaa in ciidammada Ruushka ee gudaha iyo daafaha Ukraine jooga ay u dhaw yihiin 90 kun.

Jimcihii la soo dhaafay Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu halkaas geeyay 169,000 illaa 190,000 oo askari.

Michael Carpenter, safiirka Mareykanka u fadhiya Hay'adda Yurub u qaabilsan Ammaanka iyo Iskaashiga, ayaa sheegay: "Tiradan waxaa ku jira ciidammada jooga xadadka Ukraine iyo Belarus, iyo gobolka la haysto ee Crimea. Waxaa intaasi dheer, in tiradaas ay ku jiraan ciidammada ammaanka ee Ruushka ee aagagaas ku sugan."

Isla waqtigaas, wasiirka gaashaandhigga ee Britain, Ben Wallace, ayaa sheegay in 60% ee milateriga Ruushka ay joogaan meel u dhaw xadka waddanka Ruushka iyo Belarus.

Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in ciidammadu ay gaarayaan 149,000.

Todobaadkii tegay, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah ciidamadeeda ku sugan degmooyinka koonfurta iyo galbeedka ay soo afjareen dhoollatuskii ay wadeen ayna dib ugu laaban doonaan xarumahoodii.

Hasayeeshee gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in aanay arag wax cadayn ah oo muujinaya arrintaas oo deegaannadaas lagu arki karo.

Xoghayaha Guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa markaasi sheegay: "Si taas ka duwan, waxa ay u muuqataa in Ruushku uu kordhinayo milateriga halkaas ka jooga."

Saraakiil reer Galbeed ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa sheegay in xogta sirdoonka ee ay haatan uruurinayaan ay muujinayso in ciidammada Ruushku ay gaareen heer ay ku weerrari karaan Ukraine.