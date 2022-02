Shaqo-helista: 5 hab oo ku saabsan helista shaqada kuugu horrayso

Waa inaad lahaataa tababar xirfadeed oo wanaagsan

Waana in qofku uu yaqaan waxa uu qabanayo.

Shaqo ka dhigo shaqo-raadinta

Baro sida loo qoro tusmada taariikh nololeedkaaga (CV)

Tusmada taariikh nololeedkaaga (CV) waa xiriirka ugu horreeya ee dhexmara qofka wax shaqaalaysiinaya iyo qofka shaqo-doonka ah. Waxaa loo qoraa sida uu doonayo qofka warqaddaas qaban doona, halkan su'aal kama taagna in qofku uu adeegsado CV heer siman ah oo la raacinayo arji kasta.

Taasi waa sababta ay tahay inaad u raadisid goob aad ku shaqo bilowdid haddii aanan xitaa lacag lagu siinayn. Xitaa haddii aadan heli karin fursad shaqo-bilow ah waa inaad noqotaa qof ma samre ah oo aad qortid qorshe aad ku gaari kartid dadka shaqooyinka bixiya. Guud ahaan waxa ay u badan tahay in lagu siiyo fursad aad shaqo ku bilowdid.

Waa in CV-gu uu ku qornaadaa khad madow waana inaad ku daabacdaa warqad cad oo astaan badan aan lahayn. Haddii CV-ga si wanaagsan loo qoro, qofka shaqada bixinaya waxaa laga yaabaa inuu niyadda geliyo inuu ku arko. Markaasna waa marka qofka uu kuugu yeerayo wareysiga koobaad ee shaqa-bixinta.

Marka aad u timaadid in imtixaam aad u gashid shaqo, waxaa lagaa filayaa in aad la jaanqaadid anshaxa iyo dhaqanka goobtaasi, waa in aadan soo xiran surwaal jiinis ah oo jeexjeexan iyo kabo dacas ah.