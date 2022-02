Madaxweynaha Ukraine: "Waxaan ahay cadawga bartilmaameedkiisala koowaad"

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu soo waramayaa inuu yiri "cadowgu wuxuu ii magacaabay bartilmaameedka koowaad, qoyskaygana waxa uu ku magacaaban yahay lambarka labaad".Khudbad muuqaal ah oo ay baahisay warbaahinta Ukraine, ayuu Zelensky ku sheegay in uu ku sugan yahay caasimadda Kyiv "goobaha dowladda" qoyskiisana ay sidoo kale ku sugan yihiin Ukraine. Ma uusan bixin faahfaahin intaas dhaafsiisan.Zelensky ayaa sidoo kale ka digay in saraakiisha Ukraine ay hadda hayaan "xog ku saabsan in kooxaha qaswadayaasha cadawgu ay soo galeen Kyiv".Madaxweynaha ma uusan faahfaahin waxa ay noqon karaan kooxahaasi.