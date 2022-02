Colaadda Ukraine: Su'aasha uu qof walba iska waydiinayo dagaalka Ruushka iyo Ukraine

10 Daqiiqadood ka hor

Watch: Missile strikes, tanks and buildings destroyed in Kyiv

Muddo bilooyin ah, madaxweyne Vladimir Putin waxa uu inkirayay in uu damacsan yahay qabsashada waddanka deriska la ah, balse kaddib waxa uu ka tallaabsaday heshiis nabadeed, isagoo ciidamo u diray xadka uu la wadaago Ukraine ee dhinacyada waqooyiga, bariga iyo koonfurta.

Maxay tahay sababta ay ciidanka Ruushka weerarka u qaadeen?

Tani waa su'aasha uu qof walba is weydiinayo tan iyo markii uu dagaalka billowday.

Ciidamada Ruushka ayaa kusii dhawaanaya caasimadda Ukraine ee Kyiv, oo ay ka weerareen dhowr jiho kaddib markii uu hoggaamiyaha dakaas amray in la billaabo howlgalka. Wararka qaarna waxayba sheegayaan in taangiyada Ruushka lagu arkay meelo ka mid ah caasimadda.

Khudbad uu Vladimir Putin jeediyay waabarigii maalintii Khamiista, oo ay taariikhdu ku beegneyd 24-ka bishan February, ayuu ku sheegay in Ruushka ay dareemi waayeen "nabad, horumar iyo jiritaan" sababtuna ay tahay waxa uu ugu yeeray khatar joogto ah oo uga imaaneysa Ukraine-ta cusub ee hadda jirta.

In badan oo ka mid ah sheegashooyinka Madaxweyne Putin waxay ahaayeen kuwo aan run ahayn. Waxa uu sheegay in ujeeddadiisu ay tahay difaacidda dadka lagu beegsanayay dhibaatooyinka iyo xasuuqa, kuwaasoo uu doonayo inuu ka badbaadiyo "hab dhaqanka Naasiga" ee Ukraine.

Madaxweyne Putin waxa uu marar badan ku eedeeyay Ukraine in ay maamulkeeda la wareegeen kooxo xagjir ah, tan iyo wixii ka dmabeeyay markii 2014-kii xilka laga tuuray madaxweynihii Ruushka taageeri jiray, Viktor Yanukovych. Mudaharaadyo bilo socday ayaa xafiiska looga eryay Mr Yanukovych.

Ruushku waxa uu arrintaas uga aar goostay la wareegistii gobolka Crimea ee koonfurta Ukraine iyo in uu dhanka bariga ka kiciyay kooxo fallaago ah, waxa uuna taageero siiyay kooxo gooni u goosad doon ah oo ciidamada Ukraine kula jiray dagaal ay ku dhinteen ilaa 14,000 oo ruux.

Dabayaaqadii 2021-kii, Ruushku waxa uu billaabay in uu tiro badan oo ciidamo ah geeyo meel u dhow xadka Ukraine, isagoo ku celcelinayay beeninta inuu weerar qaadi rabo.

Ruushku waxa uu muddo dheer ka soo horjeeday in Ukraine ay ku biirto Midowga Yurub iyo in ay xubin ka noqoto isbahaysiga difaaca reer Galbeedka ee Nato.

Marka uu weerarka ku dhawaaqayay waxa uu Nato ku eedeeyay in ay halis ku tahay "qarannimadooda taariikhiga ah".

Hadda waxaa cad in Ruushku uu doonayo burburinta dowladda sida dimuqraaddiga ah loo soo doortay ee Ukraine. Ujeeddadiisu waa in Ukraine laga xoreeyo maamulka gacanta birta ah leh iyo in "laga nafiidiyo dhaqanka Nazi-ga".