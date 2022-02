Madaxa BBC-da ee Ukraine: Sidii la yaabka laheyd aan uga soo cararay caasimadda Ukraine

Saacad ka hor

Waxay aheyd abbaare 03:00 subaxnimo wakhtiga Ukraine, waxaana eegay wararka, waxaana aniga iyo wiilkeyga go'aansanay in aan isaga soo baxno Kiev.

Waxaa magaalada dhinacyada kala duwan kasoo galayay taangiyada dagaalka, Waxaa caddaatay in ciidamada Ruushka ay isku dayayeen in ay hareereeyaan magaalada oo ay dhawaan soo geli rabeen.

Digniinaha duqeymaha cirka ayaa noo sheegay in ay jirto khatar weeraro jiri karto ilaa 08:00. 30 daqiiqo kadib waxaan warbaahinta ka hubiyay in meel fog uu qarax ka dhacay.

Waxaan wacay seygeeyga kaas oo guriga ka maqnaa, waxaan go'aansaday in aan u dhaqaaqo dhinaca bari ee magaalada kaas oo ay degan yihiin waalidiintiisa.

Maan garanayn in aan la kulmi doono ciidamada Ruushka, ama in aan geli doono jidgooyo, waxaan ku fikiray "In aan isag gudbno halkan oo aan gaaro goobtii aan filayay"