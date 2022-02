Colaadda Ukraine: Ilaa hadda maxaan ognahay dagaalka Ukraine? maxaa dhacay?

36 Daqiiqadood ka hor

Waxaa sidoo kale jiraa warar sheegayo in iska horimaad xooggan oo u dhexeeyo ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine uu ka socdo magaalada caasimadda ah ee Kiev.

Dagaalka

Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen ciidamada Ruushka mid ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee dhaca galbeedka Kiev.

Weriyeyaasha ku sugan caasimadda Ukraine ayaa baraha bulshada kusoo qoraya in dagaalka uu ka qarxay waddooyinka caasimadda, qaarkood waxay sheegayaan in rasaas xooggan laga maqlayo bartamaha magaalada.

Mareykanka wuxuu sheegay in uu cunaqabateyno kusoo rogayo madaxweyanaha Ruushka, Vladamir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda, Sergey Lavrov isla markaana uu xayiri hantida ka taalla Mareykanka kadib markii dhawaan Midowga Yurub iyo Britain ay ku dhawaaqeen cunaqabateyn ka dhan ah Ruushka.

Waxay sidoo kale sheegeen in dagaal uu ka dhacay agagaarka garoon diyaaradeed oo dhanka koonfureed ku yaalla.

Kiev ayaa waxaa laga maqlay qarax weyn oo ka dhacay agagaarka fagaaraha Maidan, waxaana la soo sheegayaa in qaraxyo kale ay ka dhaceen agagaarka Troieshchyna ee isla Kiev.

Weerarkan - oo BBC-da aysan weli xaqiijin - ayaa la sheegay in uu ka dhacay waddada Peremohy (Victory).

Xigashada Sawirka, AFP VIA GETTY IMAGE

Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu doonayo inuu ka takhaluso balse uusan ka bixi doonin Kiev.

Qaylo dhaanta madaxweynaha Ukraine

Jimcihii, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wadahadalo la yeeshay madaxda dalal dhowr ah, isagoo ka codsaday inay ku cadaadiyaan Ruushka inuu joojiyo weerarada. Sidoo kale waxa uu sheegay in cunaqabataynta Ruushka la sii adkeeyo.

Hubka oo la siiyay shacabka Ukraine

Wasaaradda Difaaca ee Ukraine ayaa ka codsatay dadka inay ku biiraan ciidanka, iyadoo sheegtay in ciidamada Ruushka ay geli karaan caasimadda Kiev.

Ukraine waxay sheegtay in ragga da'doodu u dhexeyso 18 ilaa 60 ay tahay inay dalka joogaan si ay uga hortaggaan duulaanka Ruushka, 18,000 qoryahay machine guns ah ayaa la siiyay dad isa soo bixiyay oo ku nool Kiev.

Wadahadal ma lagu dhameyn karaa xiisadda?

Afhayeenka Krimlinka Dmitry Peskov wuxuu sheegay in Ruushka uu diyaar yahay in wadahadal lagu soo afjaro dagaalka balse wuxuu wadahadallada ku saleeyay in Ukraine ay noqoto 'dal dhexdhexaad' isla markaana uu hoos u dhimo daabulidda ciidamada.