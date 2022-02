Colaadda Ukraine: Maxay tahay tallaabada xigta ee u furan Ukraine?

Saacad ka hor

Maalintii saddexaad ayuu galay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, madaxweynaha Ukriane, Volodymyr Zelensky, ayaa wacad ku maray in ciidamada dalkiisa ay sii wadi doonaan dagaalka.

Haddaba maxaa dhici kara?

Qorshaha duullaanku waxa uu guud ahaan ka kooban yahay saddex jiho oo weerar ah, oo ka imanaya woqooyiga, bari iyo koonfurta, iyada oo la isticmaalayo madaafiic iyo gantaallo si ay u khafiifiyaan iska caabbinta ka hor inta aan la raacin ciidamada lugta iyo taangiyada. Putin waxa uu jeclaan lahaa in uu arko xukuumadda Zelensky oo si dhakhso isku dhiibto, oo lagu beddelo dawlad kale oo Moscow u janjeerta.

Madaxweyne Putin waxa uu marar badan ku eedeeyay Ukraine in ay maamulkeeda la wareegeen kooxo xagjir ah, tan iyo wixii ka dmabeeyay markii 2014-kii xilka laga tuuray madaxweynihii Ruushka taageeri jiray, Viktor Yanukovych. Mudaharaadyo bilo socday ayaa xafiiska looga eryay Mr Yanukovych.

Qorshaha duulaanka Ruushka ayaan gabi ahaanba u socon sidii loo qorsheeyay - Sirdoonka Britain ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan ciidamada Ruushka la dilay, iska caabintuna ay tahay mid adag - balse uu dagaalku weli socdo.

Ciidamada Ruushka ayaa saddex meelood ka badan kuwa Ukraine, waxaana la is weydiinayaa tayada hoggaanka ciidamada Ukraine iyo inta ay ciidamadoodu sii jiri karaan.

Hadda waxaa cad in Ruushku uu doonayo burburinta dowladda sida dimuqraaddiga ah loo soo doortay ee Ukraine. Ujeeddadiisu waa in Ukraine laga xoreeyo maamulka gacanta birta ah leh iyo in "laga nafiidiyo dhaqanka Nazi-ga".