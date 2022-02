Colaadda Ukraine: Duulaanka Ruushka ma u socdaa sidii la filayey?

21 Daqiiqadood ka hor

Taariikhdu waxay badanaa ina tusisaa inay fududahay in la bilaabo dagaal balse ay adagtahay sidii lagu soo afjari lahaa.

Marka laga hadlayo duulaankii Maraykanku hogaaminayay ee Afgaanistaan ​​​​2001 iyo Ciraaq 2003 iyo wakhtiga uu qaatay, waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka Madaxweyne Vladimir Putin ee Ukraine uu kuwaas la mid noqdo.

Waxa uu sidoo kale aaminsan yahay Mr Arnold in taliyaha milatariga Ruushka uu si dhakhso ah ula qabsan doono dib u dhac kasta oo ku yimaada. Jeneraal Sir Richard Barrons, oo hore u ahaan jiray taliye sare oo ka tirsan militariga Ingiriiska, ayaa sheegay in ay wali u muuqato in Ruushku "ay si degdeg ah u wax uga badeli doonaan ujeeddooyinkooda ciidan".