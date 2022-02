Ukraine: Wax ka ogow madaxweynaha aan lahyn khibrad siyaasadeed ee dagaalka kula jira Putin

Mr Zelensky ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay kula dagaalameen ciidamada Ruushka ee ku sugan Kyiv iyo sidoo kale Odesa oo ku taal koonfurta iyo magaalada Kharkiv ee waqooyi bari.

Jarmalka iyo Holland ayaa ku dhawaaqay in ay hub u dirayaan dalka Ukraine, halka Faransiiska uu sidoo kale ballan qaaday inuu Ukraine siin doono saanad militari.

Madaxweynaha aan horay u lahyn khibrad siyaasadeed ee dagaalka kula jira Putin

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, ayaa ku soo caan baxay majaajilo telefishin ka bixi jirtay oo lagu magacaabi jiray servant of the people, isagoo metali jiray inuu yahay madaxweyne.

Iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku eedeeyay Ukraine "xasuuqa" jamhuuriyada Donetsk iyo Luhansk ee ka go'ay, ayaa wuxuu ka hadlay baahida loo qabo in "laga saaro" dalka - Madaxweyne Zelensky, oo ka soo jeeda qoys Yuhuud ah oo ku hadla afka Ruushka.

Labada dal uma baahneen dagaal, "ma ahan dagaal qabow, uma baahna dagaal noocan ah, ma ahan dagaal isku-dhafan", ayuu yiri, isagoo xiran labiska ciidanka oo hor taagan khariidadda Ukraine. Balse waxa uu intaa ku daray in haddii dadka reer Ukraine ay la kulmaan weeraro ay isdifaaci doonaan. "Markaad na soo weerarto waxaad arki doontaa wejiyadayada.

Madaxweyne Putin ayaa waxa uu doonayaa in uu beddelo awoodda madaxweyne Zelensky ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay uuna ku beddelo nidaam u gaar ah oo u hoggaansan.

Yulia McGuffie, oo ah tifaftiraha guud ee wakaaladda wararka ee Novoye Vremya, ayaa sheegtay in ay aad uga xumaatay markii loo doortay madaxweynaha Ukraine bishii April 2019-kii, maadaama aysan aaminsanayn in uu awood u leeyahay in uu dowlad hogaamiyo.