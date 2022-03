Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dalka Ukraine

13 Daqiiqadood ka hor

Waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad ​​75% ciidamada Ruushka ee la isugu keenay xudduudaha Ukraine ay hadda ku sugan yihiin gudaha dalka.

Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in gantaallada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal la deggan yahay oo ku yaalla gobolka Kyiv.

Afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga oo ku sugan magaalada Berlin ayaa sheegtay in aysan bixin karin wax tafaasiil ah sababo la xiriira dhanka ammaanka , sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.

"Waxaa jirta sabab macquul ah oo lagu aamini karo in labada dambiyo dagaal iyo kuwa ka dhanka ah bini'aadantinimadaba ay ka dhaceen Ukraine," waxaa sidaasi yiri Karim AA Khan, oo ah dacwad oogaha ICC .

Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista madaxweyne Putin ay tahay mid aan loo baahnayn -- iyaga oo intaa ku daray in ay tahay 'kordhin' khatar gelinaysa ' xisaab-xumo khatar ah'.

Saraakiisha Pentagon-ka ayaa diiday in ay sheegaan in mowqifka hubka Nukliyeerka ee Mareykanka hadda la bedelay iyo in kale.