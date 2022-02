Xiisada Ukraine: Waddammada reer Galbeedka oo qaaday tallaabo dhabarjab ku noqon doonta Ruuhka

36 Daqiiqadood ka hor

Midowga Yurub, Maraykanka iyo xulafadooda ayaa ku heshiiyey in tiro ka mid ah bangiyada Ruushka laga jaro nidaamka lacag-bixinta caalamiga ah ee Swift, taas oo la'aantood aysan bangiyada adduunka lacag u xawili karin bangi kale amase aysan macaamil ganacsi la samayn karin cid kale. Hantida bangiga dhexe ee Ruushka ayaa sidoo kale la xayiri doonaa, taasoo xaddidaysa awoodda Ruushka ee helitaanka kaydka dibadda.

Ujeedada ayaa ah in "in la go'doomiyo nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah ee Ruushka", sida lagu yidhi lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka oo baxay. Ruushka ayaa si weyn ugu tiirsan nidaamka Swift, siiba kaas oo muhiim ah u ah dhoofinta saliidda iyo gaaska.

Swift, ama "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", waa nidaam ammaan ah oo suurageliya in si degdeg ah, la isugu gudbiyo lacag-bixinnada adduunka ee xuduudaha ka gudba, kaas oo awood gaar ah siinaya ganacsiga caalamiga ah.