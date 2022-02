Colaadda Ruushka: Mowqifka dalalka Afrika ee ku aadan dagaalka Ruushka iyo Ukraine

Saacad ka hor

Ruushka ayaa sannadihii u dambeeyay ballaarinayey saamaynta uu ku leeyahay Afrika, ka dib markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine-na, waxa ay filayaan in xulafadiisa cusub ee la aasaasay ay taageero siiyaan, ama ugu yaraan ay dhexdhexaad ka noqdaan, hay'adaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay.

Koonfur Afrika oo gacan saar la leh Ruushka ayaa ugu baaqday dalkaas in uu ciidamadiisa kala baxo Ukraine balse waxa ay sheegtay in ay weli rajo ka qabto in uu jiro xal oo la wadahadlo.