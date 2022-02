Colaadda Ukraine: Putin ma ridi doonaa hubka Nukliyeerka?

Xigashada Sawirka, Anadolu Agency via Getty Images

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray taliska militeriga Ruushka in ay "heegan khaas ah" geliyaan hubka Nukliyeerka iyo qalabka la xiriira - waana heegankii ugu sarreeyay ee la geliyo istiraatiijiyadda gantaallada ee Ruushka.

Isagoo la hadlayay madaxda sare ee militeriga, oo uu ku jiro Wasiirka Gaashaandhigga, Sergei Shoigu,, ayuu Putin sheegay in dalalka Reer Galbeedku ay sameeyeen "ficillo aan saaxiibtinnimo lahayn" oo ka dhan ah Ruushka ayna kusoo rogeen "cunaqabateyno sharci darro ah".

"Haddii Ruushka aan si wanaagsan loola macaamilin, waa sida uu isaga rabo, marka wax kastana waa in la burburiyaa" ayuu yiri Dmitry Muratov.

Xigashada Sawirka, AFP via getty images

Sanadkii 2018 -kii barnaamij laga diyaariyay Putin, wuxuu sheegay…"haddii oo qof doono in uu waxyeelleeyo Ruushka, wuxuu sharciga ina farayaa in aan jawaabno, waxay noqon doontaa masiibo banii'aadanimo oo ka dhacda dunida, waxaan ahay muwaadin Ruush ah iyo hoggaamiye, maxay tahay sababta aan ugu baahanay duni uusan kamid aheyn Ruushka?"

Waddamada reer galbeedka waxay tallaabada Ruushka ee ka yaabisay uga jawaabeen cunaqabateyn baahsan oo looga golleeyahay in lagu curyaamiyo dhaqaalaha Ruushka.

Dimitry wuxuu hadalkiisa intaa raaciyay "Hadda waxay diiradda saaran tahay Putin, Putin ma heysto fursado badan, mar haddii cunaqabateyn iyo xayiraado lagu soo rogay Ruushka gaar ahaan nidaamka maaliyadda iyo bangiyada, waxay horseedeysaa in maamulka uusan shaqeyn" ayuu yiri Pavel Felgenhaur oo ka faalooda arrimaha gaashaandhigga fadhiigiisuna yahay Moscow.

"Fursadaha horyaalla Putin waxaa kamid ah in uu jaro adeegyadii shidaalka ee uu siin jiray Yurub isaga oo ku rajo weyn in dalalka Yurub ay ka laabtaan cunaqabateynta, tan kale waxaa weeye in nukliyeerka uu ku rido meelaha qaar sida badda waqooyi gaar ahaan inat u dhexeyso Britain iyo Denmark, markaa aan aragno waxa dhici doono"