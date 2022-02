Colaadda Ukriane: Israa'iil oo ay wajahaysa xaalad "laba daran mid dooro" ah

56 Daqiiqadood ka hor

"Waxaan u duceyneynaa shacabka Ukraine, inagoo rajeyneynaa in laga baaqsan doono dhiig dambe oo data. Waxaan qaadanay siyaasad miisaaman oo mas'uuliyadi ku dheehan tahay," ayuu Axadii qoraal ku sheegay ra'iisal wasaaraha Israa'iil, Naftali Bennett.

Xigashada Sawirka, Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Xiriirka Israa'iil iyo Ruushka

Wargeyska New York Times ayaa sheegay in Israa'iil ay horay u diiday in dowladda Ukraine ay ka iibiso barnaamijka basaasidda internet-ka ee Pegasus, iyadoo ka gaashaamanaysa falcelin uga timaada Ruushka. Barnaamijka waxaa adeegsaday dowladdo badan oo ku beegsaday dad mucaarad ku ah.