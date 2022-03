Colaadda Ukraine: Cadho ka dhalatay qaabka Soomaalida iyo Afrikanaka kale loola dhaqmayo

Saacad ka hor

Waxa uu sheegay in hal koox si isdaba joog ah loogu diiday in ay soo galaan Poland sidaas darteed ay dib ugu soo laabteen Ukraine si ay u aadaan Hungary.

'Hotelka loogu talagalay dadka reer Ukraine'

Waxay sheegtay in ilaalo hubaysan ay u sheegeen inay sugto maadaama dadka reer Ukraine ay ahayd in marka hore gudbaan. Waxa ay sheegtay in ay arkaysay bas ay ku sheegtay in dadka raacayey ay keliya ahaayeen caddaan loo oggolaa, halka in yar oo Afrikaan ah laga soo dhex xulay safka. Ka dib markii ay saacado badan sugaysay, ugu dambayntii waa loo oggolaaday inay ka gudubto oo waxay u sii dhaaftay Warsaw si ay ugu soo laabato Nigeria.