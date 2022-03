Dagaalka Ukraine: Maxkamadda ICC ma awooddaa in ay baaritaan ku sameyso Ruushka?

26 Daqiiqadood ka hor

Dhawrkii saac ee la soo dhaafay waxaa isa soo tarayay eedeymaha ah in Ruushku uu dambiyo dagaal ka geystay qeybo ka mid ah dalka Ukraine, gaar ahaan magaalada Kharkiv ee ku taal woqooyi-bari Ukraine.

Eedeymahani ayaa inta badan ka soo yeerayay madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, mas'uuliyiinta magaaladaasi iyo hay'adda xaquuqul insaanka ee Amnesty International, kuwaa oo dhammaantood ku baaqayay in baaritaan lagu sameeyo weerarrada Ruushku uu ka geystay magaaladaasi.

Waxay sheegeen in Ruushku uu duqeymo ku bartilmaameedsaday goobo dad rayid ah ay deggan yihiin oo ku yaal magaaladaasi.

Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in gantaallada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal la deggan yahay oo ku yaalla gobolka Kyiv.

Balse Ruushka ayaa beeniyay in uu bartilmaameedsaday guryo ay deggan yihiin dad rayid ah, haseyeeshee maxkamadda dambiyada caalamiga ahi ee ICC ee fadhigeedu yahay Hague ayaa sheegtay in ay baaritaan ku sameyn doonto suurtagalniamda ah in Ruushku uu halkaasi ka geystay dambiyo dagaal.