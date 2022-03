Colaadda Ukraine: Wiil arday ah oo isagoo cunto soo doontay la kulmay madfac

Mid ka mid ah radyda ay saaxiibbada ahaayeen, oo lagu magacaabo Srikanth Chinagoda, ayaa ayaa BBC-da u sheegay in uu la hadlay Naveen wax yar ka hor inta uusan geeriyoonin.

Magaalada Kharkiv ayuu weli ku socdaa dagaal ay ku hayaan militeriga Ruushka, waxaana halkaas ku xayiran kumannaan arday ah oo dalbanaya in lagu caawiyo sidii halkaas looga saari lahaa.

Hindiya ayaa isku dayeysa in ay muwaadiniinteeda kala baxdo Ukraine balse waxa ay wajaheysaa caqabado la xiriira sida ay u adag tahay in dhaqdhaqaaqyo laga sameeyo waddankaas oo uu ka socdo dagaalka uu Ruushka ku qaaday.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Hindiya ayaa xaqiijisay geerida Naveen Ginagodar. Waxa ay sheegtay in ay xiriir la yeelatay qoyska uu kasoo jeeday ardaygaas.

Ardayga ay Naveen Ginagodar wax isla baranayeen, Sri Kant Chinagoda, ayaa BBC-da ku yidhi: "Naveen wuxuu isoo wacay markii ay saacaddu ahayd 8 am waqtiga Ukraine waxa uuna iga codsaday in aan u diro lacag maadaama uu doonayay in uu raashin noo soo iibiyo."