Colaadda Ukraine: Waddanka 'la jira Ruushka ee shacabkiisuna ay u dagaallamayaan dhanka kale'

28 Daqiiqadood ka hor

Sida ay BBC-da ku heshay xog, waxaa suuragal ah in Ukraine ay hadda ka dagaallamayaan in ka badan 200 oo qof oo reer Belarus ah oo kasoo horjeeda Ruushka

Ruushkana waxaa si toos ah dagaalka ugu caawineysa dowladda Belarus oo lagu eedeeyay in ay dhankeeda ka weerartay Ukraine, ciidamada Ruushkana u fasaxday in ay adeegsadaan saldhigyadeeda militeri.

Xilli uu madaxweynaha Belarus, Alexander Lukashenko, isku dayayo in uu caalamka ka dhaadhiciyo in ciidamada waddankiisa aysan qayb ka ahayn howlgalka militeri ee Vladimir Putin, dalalka reer Galbeedkuna ay ku eedeynayaan in uu si toos ah u garab taagan yahay Moscow, dhanka kalena waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhashay Belarus ee ka barbar dagaallamaya ciidanka Ukraine.

Waxaa lasoo tebiyay in dadkaasi ay yihiin rag ay da'doodu u dhaxeyso 20 ilaa 50 sano, waxa ayna sheegayaan in ay Ukraine ka difaacayaan wax ay ku tilmaameen "gardarrada Putin".

Duulaanka Warsow ilaa Kyiv

Ninkan is xilqaamay ee lagu magacaabo Aleksey waxa uu aaminsan yahay in dadka reer Belarus iyo kuwa Ukraine ay la dagaallamayaan hal cadow oo isku mid u ah

Weerarka Ruushka ee Ukraine: Warar dheeraad ah

Signaling equipment was destroyed in three Belarusian regions, and railway lines were blocked.