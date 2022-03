Colaadda Ukraine: Bisadaha Ruushka oo laga mamnuucay tartamada caalamka

Warbixin la soo dhigay barta intarneedka ee xiriirka Fédération Internationale Féline (FIFe) ayaa lagu sheegay in xiriirkani uu aad uga naxay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, sidaa awgeedna uu go'aansaday in bisadaha Ruushka laga mamnuuco in ay ka qaybgalaan tartamada uu qabanqaabiyo xiriirkani, kuwaa oo ka dhaca adduunka oo dhan.