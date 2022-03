Colaadda Ukraine: Muxuu Ruushka si buuxda ugu adeegsan la' yahay ciidankiisa cirka?

Ka hor inta uusan Ruushka qaadin duullaanka Ukraine, sirdoonnada Reer Galbeedka ayaa saadaalinayay in awoodda ciidanka cirka ee waddankaas ay dowr muhiim ah ka qaadan doonto dagaalka, isla markaana ay wacadaro dhigi doonaan diyaaradaha noocyada badan ee dalkaas.

Sarkaal Maraykan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters balse ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay inay u badan tahay in Ruushka uu qiimeeyay khatarta ciidankiisa cirka ka soo gaari karta duullaanka, sidaa darteedna uu u kooban isticmaalkooda.

Khubarada milateriga ayaa sheegay in aanay fileyn in Ukraine ay todobaad kadib markii uu dagaalka bilowday ay weli sii leedahay awood ciidan cir, oo uusan Ruushka gebi ahaanba burburin ciidankaas. Saadaasha ayaa ahayd in Ruushka uu maalmaha ugu horreysa ba burburin doono saldhigyada ciidanka cirka iyo difaaca hawada saree e Ukraine.