Maxamed bin Salmaan: "Dilkii Khashoggi waxa uu ahaa dhacdadii ugu xumayd ee isoo marta"

46 Daqiiqadood ka hor

Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Maxamed bin Salmaan, ayaa waraysi uu siiyay wargeyska the Atlantic waxa uu ku sheegay in dilkii loo geystay weriye Jamal Khashoggi uu ahaa dhacdadii ugu xumayd ee abid soo marta.

The Atlantic ayaa sheegay in laba qof oo amiirka u dhaw ay u sheegeen in bin Salmaan uu dareemay in "arrinta Khashoggi ay ahayd tii ugu xumayd ee soo marta abid, isla markaana ay wiiqi kartay qorshihiisa oo dhan."