Colaadda Ukraine: Shan qaab oo uu ku soo idlaan karo duullaanka Ruushka

Saacad ka hor

Way adag tahay in si sax ah loo sii qiyaaso halka uu xaal ku dambeyn doono, balse waxaan halkan ku soo bandhigi doonnaa shan qaab oo uu ku soo idlaan karo duullaanka uu Ruushka ku qaaday Ukraine.

Dagaal muddo kooban

Sidoo kale, waxaa suuragal ah in Ruushka uu weerarro dhanka internet-ka ah ku qaado xarumaha muhiimka u ah jiritaanka Ukraine, isla markaana uu jaro tamarta iyo isgaarsiinta dalkaas. Taasi ayaa horseedi doonta in dad badan oo rayid ah ay geeriyoodaan, Kyiv na lagu qabsado maalmo gudahood.

Si ay arrimahaas u dhacaan, Ruushka waxa uu u baahan yahay in ciidamo ka awood badan kuwa hadda uga sugan Ukraine uu dagaal geliyo, iyo in uu ku guulaysto isbedalka xukun ee uu la damacsan yahay Kyiv. Balse caqabada taagan ayaa ah in maamul kasta oo uu Putin u sameeyo Ukraine uu la kulmi doono iska caabin iyo in dagaalka uu markale qarxo.