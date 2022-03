Muxuu waddankan reer Yurub u taageerayaa duulaanka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine?

28 Daqiiqadood ka hor

Qiyaastii 4,000 oo qof ayaa isugu soo baxay dibadbaxa ka dhacayay bannaanka hore ee taallada Ruushka ee Tsar Nicholas II, halkaasi oo ay ku qaadayeen heesta calanka waddamada Ruushka iyo Seerbiya, waxa ayna labada dal ku ammaaneen in ay yihiin laba dal oo walaalo ah.

Dowladda Serbia ayaa isku dayaysa in ay isu dheeli tirto siayasaddeeda dibadda, iyada oo dhinac isku dayaysa in ay sii adkeyso xiriirka ay la leedahay Moscow, dhinaca kalena ilaaliso xiriirkeeda ay la leedahay Yurub iyo hammigeeda ah in ay Yurub ku biirto.