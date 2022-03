Waa kuwee 8-da qof ee aadka ugu dhow Putin ?

42 Daqiiqadood ka hor

1-Sergei Shuigu

Ninkani muddo aad u dheer ayuu xulufo la ahaa Putting, waxa ay isku arag yihiin madaxweynaha marka laga hadlayo arrimaha Ukraine. Waxa ay doonayaan in ay Ukraine ka dhigaan meel militiga ka caaggan oo ay difaac u noqon karta Ruushka.

Waxaa kale oo la sheegay in uu madax u yahay koox saraakiil sirdoon ah oo dalka banaankiisa ka ugaarsada dadka Putin kasoo horjeeda.

2- Valery Gerasimov

Waxaase jirey warar sheegaya in ninkani geeska la galiyay markii duulaanka biloowday, hase yeeshee ninka Andre Soldato oo ah falanqeeye xagga amniga ah waxa uu qabaa in arartaasi ay tahay mid aanan xoog badnayn, wuxuuna sheegay in Putin uusan keligiis kala maamuli karin ciidanka tiradaas la eg ee hawlgalka balaaran ku jira.