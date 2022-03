Ramzan Kadyrov: Ninka Muslimka ah ee loo yaqaanno "Askariga daacadda u ah Putin".

Saacad ka hor

Hoggaamiyaha gobolka Chechnya, Ramzan Kadyrov, waxa uu 25-kii bishii February ku dhawaaqay in dagaalyahannada Chechen-ka ee isaga daacadda u ah ay ka barbar dagaallamayaan militeriga Ruushka ee gudaha u galay Ukraine.

Waxa uu muujiyay in uu la dhacsan yahay tallaabada uu Putin weerarka ugu qaaday dalka Ukraine, oo waddamada Reer Glabeedku ay ku tilmaameen xad gudub lagu qabsanayo dal xor ah.

Lama caddeynin tirada ciidamada Chechnya ee uu Ramzan u diray dagaalka ka socda Ukraine, balse wararka ay qaar ka mid ah warbaahintu tebinayaan ayaa sheegaya in ay kor u dhaafayaan ilaa 10,000 oo dagaalyahan.

Dowqladda Ruushka ayaa maalin ka hor xaqiijisay in khasaare la faadhsiiyay ciidankeeda gudaha u galay Ukraine, oo laga dilay qiyaastii 500 oo askari, balse Kadyrov waxa uu sheegay in ciidamadiisa ilaa hadda laga dilay labo askari oo kaliya. Hase ahaatee waxaa lagu soo warramayaa in tirada ka dhimatay ay intaas aad uga badan tahay.