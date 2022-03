Sidee ayuu ku biloowday dagaalkii Labaad ee Adduunka?

Waxa ay ahayd aroornimo hore oo ku beegan 1-dii bishii sebteembar, 1939-kii, waxaana dhacday in ciidamada Jarmalka ay duqeeyeen magaalada yar ee Poland ku taala ee Vailun.

Magaaladan oo aanan lahayn wax muhiimad militari ah ayayse Jarmalka uga dan lahaayeen in ay cabsi galayaan dadka degen, waxaana dhacday in boqolaal ay ku dhintaan duqeynta, dhismayaal badana la burburiyo.

Qaar ka mid ah jeneraaladii Hitler ayaa isku dayay in ay dagaalka joojiyaan, balse Hitlet taasi kama uusan filaynin taliyeyaashiisa.

Wuxuu Hitler filayay in dagaalka Poland uu noqon doono mid kooban, isaga oo ujeedada uu ka lahaa ay ahayd in uu ku xoojiyo ciidankiisa.

Wuxuu kale oo oo uu aaminsanaa in hoggaamiyeyaasha British-ka iyo French ay yihiin kuwa daciif ah oo aan dagaal gali doonin, aaminsana nabadda.

Markii Jarmalka uu is dhiibay dagaalkii koowaad ee adduunka, iyada oo heshiiskii Versailles la ansixiyay intii u dhaxaysay 1935-tii illaa 1938-dii , taasi waxa ay keentay in cunaqabatayntii Jarmalka la qafiifiyo, taas oo uu Hitler u arkay guul uu dalkiisa gaaray.

Hitler ayaa amar ku bixiyay in la qabsado dalka Czechoslovakia, isaga oo sidoo kale Poland ku cadaadiyay in ay dhisto waddooyin isku xira labada dal, taas oo balse Britain u bogi weysay, sheegtay in ay tahay xad gudub.