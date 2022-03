Karamarda: 'Guul laga gaaray' dagaalkii 1977 ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo laga xusay meelo ka mid ah Itoobiya

Balse markii uu dagaalka socday, warbaahinta caalamiga ah, oo uu ka mid yahay wargeyska New York Times, waxay qorayeen in Soomaaliya ay guulo ka gaadhay dagaalladii ka socday agagaarka buurta Kaaraamardha iyo magaalooyin ay ka mid tahay Jigjiga.

'Guushii ciidanka Soomaalida ee Karamarda'

Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta magaalada istiraatiijiga ah ee Jigjiga iyo dhulka buuraleyda ah ee ku dhow, tallaabadaas oo ka dhigneyd in ay kala jareen deegaannada ku teedsan buurta Kaaraamardha ee isku xirta dhulka sare ee bartamaha dalka itoobiya, sida uu 27-kii bishii September ee sanadkii 1977-kii qoray wargeyska New York Times.

Wargeyska ayaa qormadiisa ku sheegay in dowladda Itoobiya ay xilligaas sheeganeysay in ay wali gacanta ku heyso deegaankaas muhiimka ah, dagaal aad u xoogganna uu socday, balse calaamadaha la arkayay ay muujinayeen oo keliya in waxa Itoobiya halkaas ka yaallay ay ahaayeen taangiyo malaayiin doolar ah, gawaarida militeriga iyo rasaas ay ka carareen ciidanka Itoobiya oo u muuqday in ay u baqdeen dhinaca buuraha.