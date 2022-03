Raysal wasaarihii hore ee Ukraine oo ku baaqday in la xiro hawada dalkaas

46 Daqiiqadood ka hor

Waxay sheegtay in Ukraine "ay qiimeysay cunaqabataynta adag" ee lagu soo rogay Ruushka tan iyo markii uu billowday duullaanku, balse waxay sheegtay in Ukraine ay u baahan tahay "caawin dhab ah"."

Caawintaan ayay ku sheegtay in ay tahay in " la xiro hawada dalka Ukraine".

Mar la weydiiyay in haddii NATO ay hawada Ukraine ku soo rogto xaalad deg deg ah oo duulimaadyada ka caaggan in arrintaasi ay xaaladda uga sii darayso iyo in kale, ayay ku jawaabtay "Fasax loogama baahna NATO" waxayna ku adkaysatay in tallaabadaas at qaadi karaan haddii ay isbahaystaan dalalka Ukraine ku xeeran.