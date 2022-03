Dagaalka Ukraine: Wax ka ogow inta jeer ee lagu sigtay isticmaalka hubka nukliyeerka

Saacad ka hor

Cillad Tiknoolajiyad

Perry ayaa sheegay in saqda dhexe laga soo wacay taliska xafiiska ilaaliya hawada Maraykanka, isla markaana loo sheegay in kombiyuutarradooda ay muujinayaan 200 oo gantaal oo uu Midowga Soofiyeet ku soo ganay Maraykanka. Daqiiqado kadib ayaa la ogaaday in aysan jirin gantaallo lagu soo weerarray Maraykanka, balse ay ahayd cillad dhanka tiknoolajiyadda ah.

Haddii Madaxweynaha la kicin lahaa, waxaa dhab ah in ay horseedi lahayd in Maraykanka uu ka jawaabo gantaallo aan jirin, sidaana uu ku billaaban lahaa dagaal lagu hoobto.

Madaxweynaha Maraykanka

Qaabka looga hortagi karo musiibo nukliyeer

William Perry ayaa sanadkii 2020 wax ka qoray buug cinwaankiisu yahay The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump oo looga hadlayo khatarta uu leeyahay hubka nukliyeerka. Waxyaabaha ay ku taliyeen dadka buuggaas qoray ayaa waxaa kamid ah: