Ganacsadaha Soomaaliga ah ee ay mar u shaqeyn jirtay 150 qof hadana iska dhiibay Jarmalka

31 Daqiiqadood ka hor

"Waxaan gaaray Jamalka islamarkana waxaan magangalyo waydiisanayaa dowladda si ay iiga gacan siiso in aa noolal cusub halkan ka bilaabo " ayuu yiri Maxamuud Carab.

Maxamuud Carab ayaa wadada ku soo jiray 4 maalmood ka hor inta uusan soo gaarin xudduuda Poland , waxaa uuna ahaa qof nasiib badan maadaam uu dadka kaga duwanaa in uu haystay lacag uu gaari ku kireysto.

Balse caqabada kale ee soo wajahday Mr Carab ayaa ah in ay saameysay cunaqabateynta ay dalalka reer galbeedka ku soo rogeen Ruushka.

Mr Carab ayaa sheegay in uu la daalaa dhacayo oo ay ku adagtahay in uu iska bixiyo qarashaadka iyada oo ay jirto in lacag haysto.