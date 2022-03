Maalinta haweenka aduunka: Maxay Afrika uga dhigan tahay maalinta haweenka aduunka?

Saacad ka hor

Sannad kasta, Qaramada Midoobay waxay u qoonsatay 8-da Maarso maalinta loo dabaaldego xuquuqda haweenka - iyo in la muujiyo caqabadaha weli horyaalla ee soo afjaraya takoorka jinsiga ee dhammaan dhinacyada nolosha.

"Sinaanta jinsiga maanta si ay bari u noqoto mid waarta" waa hal-kudhiga ay QM u dooratay sanadkan in lagu xuso maalinta rasmiga ah ee loo yaqaanno Maalinta Haweenka Adduunka.

Maxay tahay sababta hal-kudhigan loo doortay?

Dr Maxime Houinato, oo ah agaasimaha hay'adda haweenka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Bariga iyo Koonfurta Afrika, ayaa BBC u sheegtay in "hormarinta sinnaanta jinsiga marka loo eego xaaladda cakiran ee cimilada iyo dhimista khataraha masiibooyiinka ay tahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee caalamka ee qarnigan 21-aad".

Cilmi-baaris ay Qaramada Midoobay sameysay ayaa muujinaysa in haweenka iyo gabdhuhu ay yihiin kuwa ugu badan ee ku dhinta masiibooyinka dabiiciga ah.

"Tusaale ahaan Uganda, markii abaartu ku dhufatay oo ay dadka xoolihii dhaafeen, dalaggii oo gabaabsi noqday, cunto yari, abaaro ba'an iyo Ayaxii ku habsaday halkaasi ayaa waxaa ka dhashay in gabdho badan ay iskuulada ka cararaan islamarkana qaarkood ay la kulmeen guur lagu qasbay ," sida ku cad maqaal lagu qoray wakaaladda wararka ee , Inter Press Service, .

Sidee ku timid maalinta haweenka aduunka?

Sannadkii 1908-dii, in ka badan 15,000 oo haween ah ayaa socod ku maray magaalada New York si ay u dalbadaan saacadaha shaqada oo gaaban, mushaar wanaagsan iyo xaqa cod bixinta.

Shirku wuxuu si wada jir ah isku raacay soo jeedintii Zetkin ee ahayd in laga billaabo sanadka soo socda laga xuso maalinta haweenka ee Austria, Denmark, Jarmalka iyo Switzerland.

Qaramada Midoobey ayaa markii dambe u asteysay in maalinta caalamiga ah ee haweenka sanad kasta loo dabaal-dago 8 bisha maarso.

Maxay uga dhigan tahay Afrika?

Midowga Afrika ayaa sheegay in maalintan looga gol leeyahay "in la aqoonsado lana xaqiijiyo" doorka haweenka ee "gaaritaanka xorriyadda siyaasadeed ee Afrika iyo horumarinta xaaladda bulsho iyo dhaqaale ee haweenka qaaradda".

In kasta oo wax badan ay u baahan yihiin in la qabto si loo helo sinnaanta jinsiga, haweenka Afrika waxay sameeyeen guulo la taaban karo iyadoo xogta Qaramada Midoobay ee 2021 ay muujinayso in Rwanda ay leedahay tirada ugu badan ee haweenka baarlamaanka - 61%, waxaa ku xiga Cuba iyo Bolivia oo leh 53% midkiiba iyo Imaaraadka Carabta 50%.