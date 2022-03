Taariikhda Dagaalkii Hitler: Sidee ayuu bilaabmay Dagaalkii Labaad ee Adduunka?

Ujeedka weerarkaasi ayay khubarada militariga ku tilmaameen in ay ahayd mid dadka lagu cabsi gelinayay oo baqdin lagu abuurayay.

Ilaa maanta, duullaankii Hitler ee Poland waxa loo arkaa in uu ahaa mid uu ku khamaarayay, maadaama dhaqaalihii dalkaasi uu burbursanaa.

Balse Hitler sidii ma fileyn oo waxaa uu abaanduulayaasha ciidamadiisa ka filayay in ay daacadnimo u muujiyaan.

Hitler waxa uu si adag u rumaysnaa in duulaanka Poland uu ku dhammaan doono muddo gaaban gudaheed.

Fikirka labaad ee uu rumeysnaa ayaa ahayd in madaxda Ingiriiska iyo Faransiiska ay daciif yihiin.

Hitler waxa uu moodayay in aanay dagaal geli doonin oo ay rumaysan yihiin oo keliya wada-hadallada nabadda in jarmalka lala furo.

Ka dib markii Jarmalku is dhiibay dhamaadkii dagaalkii 1-aad ee aduunka, heshiiskii Versailles waxa la ansixiyay intii u dhaxaysay 1935 ilaa 1938.

Isagoo ay dhiirri gelisay xaaladda xilligaasi taagnayd, Hitler wuxuu amray in lagu duulo oo la qabsado Czechoslovakia.

Tani waxay ahayd jabin uu jabiyay balantii uu u qaaday Britain, islamarkana Britain waxay muujisay in aanay ku qanacsanayn tallaabooyiinka Jarmalka.

Hitler waxa uu sidoo kale ka taxadirayay oo iska ilaalinayay in uu gef u geysto hogaamiyihii Midowgii Sofiyeeti Stalin, islamarkana Stalin ayaa qudhiisa qabay fikir kaasi la mid ah.

Sannadkii 1914-kii, markii uu qarxay dagaalkii 1aad ee adduunku, dadka Jarmalka aad ayay ugu faraxsanayaaeen, balse dagaalki labaad arrintu taasi way ka duwanayd.

Ciidamada ka socday dalka Jarmalka ayaa bilaabay inay weeraraan oo ay burburiyaan magaalada Weilon, balse dad badan ayaa wakhtigaas ka warqabin in ay ahayd bilawga dagaal weyn.

Ciidankan Jarmalku wuxuu dilay malaayiin qof oo u dhashay Poland, islamarkana marka loo eego tirada dadka la dilay, qiyaasuhu way kala duwan yihiin.

Laakiin tirada iyo xogaha lagu kalsoonaan karo aya muujinaya in in ka badan 50 milyan oo Poland u dhashay lagu dilay dagaalka, taas oo macnaheedu tahay in 17% dadka dalkaasi ay dhinteen.