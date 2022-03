Maxay ka dhigan tahay calaamadda 'Z' ee astaan u ah ciidamada Ruushka ee ku duulay Ukraine ?

Dalka Ruushka xarafka , "Z" ayaa loo arkaa in uu yahay astaan ​​dagaal oo adag oo muujinaya duulaanka madaxweyne Putin ee Ukraine.

Waxay qaadatay wax ka yar laba toddobaad in xarafka "Z" uu ku dhex faafo kuwa taageersan duulaanka Madaxweyne Putin.

Markii hore, waxaa loo malaynayay in "Z" uu dhab ahaantii ahaa lambar "2" - oo ka dhigan 22 Febraayo (22/02/2022).

Laakiin hadda waxaa la rumeysan yahay in calaamaddaasi ay tahay mid loogu talagalay in ciidamada ay si fudud isu aqoonsan karaan marka ay taangiyadooda dagaalka ku jiraan.

Toddobaadkii hore, daawadayaasha barnaamijka wararka ee Channel One ee ay dawladda Ruushka ayaa loo sheegay in "Z" uu yahay calaamad caadi ah oo lagu garto qalabka militariga Ruushka.

Shabakadda wararka Tsargrad ee taageerta Putin ayaa akhristayaasha u sheegtay in calaamadani tahay mid si fudud uga hortagi karta in ciidamada Ruushka ay isku qaldamaan oo ay iyagu is duqeeyaan".