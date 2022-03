Colaadda Ukraine: Putin ma la soo taagi doonaa Maxkamadda Dembiyada Adduunka?

50 Daqiiqadood ka hor

Dacwad oogaha guud ee Maxkamadda Dembiyada Adduunka (ICC) ayaa shaaciyay inuu baaritaan ku billaabay Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, oo lagu eedeeyay in ciidamadiisa ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine.

Dacwad oogaha maxkamadda, Karim Khan, oo baaritaan ka waday Ukraine tan iyo 2014, xilligaas oo uu bilowday dagaalka Bariga dalkaas, ayaa sheegay in baaritaanka lagu kordhin doono dembiyada cusub ee la tuhunsan yahay inay dhawaan ka dhaceen Ukraine.

Hase yeeshee su'aasha la isweydiinayo ayaa ah in baaritaanka uu horseedi karo in maxkamadda la horgeeyo Madaxweyne Putin.

Khubarada qaanuunka ayaa ku doodaya in maadaama ay ICC u baahan tahay in la horgeeyo shakhsiyaadka ay dacwaddooda qaadayso, haddana arrinta ugu adag ay tahay sida Putin lagu geyn lahaa the Hague.