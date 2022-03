Maxaa run ah maxaa been ka ah wararka ku saabsan dagaalka Ukraine?

Xigashada Sawirka, Artem Gvozdkov Qoraalka sawirka, Sawirka barnaamij taxanaha TV-ga Ukraine ee loo yaqaano Contamin

Ku dhowaad ​​laba toddobaad kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine, qulqulka wararka been abuurka ah ama marin habaabinta ah ee dagaalka ayaanan weli joogsan oo hadda waxaa jira aragtiyo ka baxsan oo internetka lagu wadaago.

Qaar ayaa bilaabay in ay faafiyaan in dagaalku yahay been abuur, ama uu yahay mid reer galbeedku ay buunbuuniyeen baaxadiisa.

Qaar ka mid ah wararkaasi been abuurka ah ayaan halka ku eegeynaa iyo waxa dhabta ka ah.

Sheegasho been ah oo ku saabsan "jilayaasha dagaalka"

Waxaa la baahiyay Muuqaal muujinaya gabadh yar iyo nin dhalinyaro ah oo wajiyadooda la mariyay dhiig been abuur ah islamarkana malaayiin dad ah ayaa si wayn uga fal-celiyay baraha bulshada.

Muuqaalkan ayaa la baahiyay si loogu muujiyo in dagaalka Ukraine uu yahay been abuur islamarkana dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay ay yihiin"dad jilaya in dhibaato ku dhacday" - ayna yihiin dad loo soo kireystay in ay jilaan muuqaalo muujinaya in goobta uu weerar ka dhacay.

Xigashada Sawirka, FACEBOOK Qoraalka sawirka, Sawirkan waxa uu ka yimid barnaamij taxane ah TV Ukraine 2020 wax xiriir ah lama laha duullaankii Ruushka

Laakin muuqaalku lama xiriiro dagaalka., waxaa lagu duubay 2020 islamarkana waxaa uu ahaa barnaamij taxane ahaa oo laga baahinayay TV-ga Ukraine .

Haddaba muuqaalkaasi ayaa ahaa mid si xun loo adeegsaday islamarkaana aha qeyb yar oo laga soo qaatay filimkaasi ka bixi jiray 2020 telefishinka Ukraine.

Meydad dhaqdhaqaaqaya

Muuqaal wariye hor taagaan boorsooyin badan oo ay dad ku jiraan ayaa ku faafay dhowr shabakadood oo ah kuwa bulsho , waxaana si weyn u faafiyay akoonnada taageersan aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin-ka.

Ilbiriqsiyo gudahood muuqaalkan, mid ka mid ah boorsooyinka ay dadka ku jireen ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq, taasi oo dadka looga dhigayay dadka meydka ah ee mararka qaar ay warbaahinta soo bandhigaan ay tahay mid been abuur ah.

Qaar ka mid ah dadka adeegsada Baraha bulshada ayaa sheegaya in muuqaalka lagu duubay Ukraine ayna caddeyn u tahay in dagaalku yahay mid been abuur ah ama uu yahay "dacaayadaha reer galbeedka".

Xigashada Sawirka, TWITTER Qoraalka sawirka, Muuqaal mudaharaadka isbeddelka cimilada ee Vienna ayaa laga dhigay in ay yihiin dhibanayaal been abuur ah oo Ukrain ku dhintay

Balse muuqaalkani waa been oo ma aha xitaa mid la xiriira dagaalka Ukraine, Muuqaalkan waa muuqaal laga duubay dibadbaxayaashii isbeddelka cimilada ee Vienna horaantii Febraayo, sida uu sheegay wargeyska Austrian Osterreich.

Waxaa soo qabanqaabiyay dibadbaxani dhaqdhaqaaqa "Jimcaha mustaqbalka" oo ah u dhaqdhaqaaqayaasha cimilada, sawirka boorsooyinka dadka ay ku jiraan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo khatarta qiiqa kaarboonku u leeyahay nolosha aadanaha.

Qoryo alwaax ah

Sawir uu baahiyay telefishinka Fox News oo muujinaya laba nin oo Ukrain u dhashay oo haysta wax u muuqda qoryo alwaax ah ayaa si wayn baraha bulshada ugu baahay.

Waxaa inta badan barbar socday wararka been abuurka ah ee ah in dagaalka Ukraine uu yahay mid been abuur ah iyo in hubka la sito uusan ahayn mid dhab ah sawirkaasina uu i cadeyn u yahay.

Xigashada Sawirka, FACEBOOK/FOX NEWS Qoraalka sawirka, Qoryo been abuur ah ayaa la siiyay mutadawiciin rayid ah oo doonaya inay u tababartaan difaaca bulshadooda dagaalka ka hor

Sawirada ayaa dhab ahaantii ahaa kuwa la duubay bartamihii bishii Febraayo, ka hor inta uusan dagaalku bilaaban.

Waxaa la qaaday intii lagu guda jiray koorso tababar oo ay siiyeen guutada lagu magacaabo Azov oo ahaa tabaruceyaasha rayidka ah ee ku nool magaalada Kharkiv ee Ukraine oo doonayay inay ku difaacaan naftooda iyo bulshadooda haddii ay dhacdo in la soo weeraro.

Steven Seagal kama dagaalamayo Ukraine

Qoraal Tweetar been abuur ah - oo u muuqda in uu soo diray ciwaanka CNN - ayaa sheegay in jilaaga Mareykanka Steven Seagal, oo haysta dhalashada Mareykanka iyo tan Ruushka-ba, lagu dhex arkay "ciidamada gaarka ah ee Ruushka" meel u dhow caasimadda Ukraine ee Kyiv.

Qoraalkan tweetar-ka waxaa soo qaatay qaar ka mid ah dadka saameyn leh oo baraha bulshada ku dhex leh taageerayaal aad u badan,oo ku mid yahay nin caanka ah ee Mareykanka u dhashay Joe Rogan, kaasoo la wadaagay 14 milyan oo taageerayaashiisa Instagram.

Qoraalka sawirka, Tweeter been ah oo ku saabsan in jilaaga Steven Seagal uu ka dagaalmayo Ukraine waxaana sii baahiyay ninka caanka ah Joe Rogan

Laakiin Mr Seagal kama barbar dagaalamayo ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine, waxaana laga yaabaa in tweet-ka uu sameeyay mid ka mid ah aaladaha inter-netka waxaa ayna dadka qoraalkan faafiyay ay dadka ku qaldeen in cinwaanka been abuurka ah ee CNN ay saarneyd calaamadda buluuga ah.

Jilaagan oo 69 jir ah, ayaa usbuucii hore u sheegay Fox News inuu labada dal uu u arko sida "hal qoys" uuna rajaynayo in la gaaro "xal wanaagsan oo nabadeed".

Telefishinka CNN ayaa dhankooda sheegay in sawirka uu yahay mid la been abuuray oo aysan warkaasi shaqo ku lahayn.

Mr Rogan ayaa markii dambe qoraalkii ka tirtiray bartiisa Instagram-ka.

Diblomaasi Ruush ah ayaa baahiyay qoraal Twitter-been abuur ah

Diblomaasi u dhashay dalka Ruushka ayaa dadka la wadaagay sawiro muujinaya sheeko been abuur ah oo ku saabsan weriye lagu dilay dalka Ukrain markii uu Ruushka duullaanka bilaabay.

Qoraalkiisa waxaa la socday qoraal ku eedeynaya in CNN ay ka warbixiyeen geerida "Bernie Gores" ee Ukraine, ka dib markii uu la wadaagay sheeko ku saabsan isla nin ku dhintay Afgaanistaan ​​intii ay Taliban qabsadeen sannadkii hore.

Xigashada Sawirka, TWITTER Qoraalka sawirka, Sawirka YouTuber-ka Jordie Jordan ayaa loo adeegsaday cinwaan been abuur ah iyada oo laga dhigayo in uu ku dhintay Ukraine,

Laakin sawirada lagu soo bandhigay cadeyn been abuur ah ayaa ka yimid akoonnada CNN ee been abuurka ah - islamarkana markiikiiba ay joojisay shirkadda Twitterka.

Ninka lagu soo bandhigay sawirada in uu yahay Bernie Gores dhab ahaantiiwaa YouTuber, kaas oo lagu magacaabo Jordie Jordan.

Wakiil ka tirsan CNN ayaa u sheegay baarayaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters in qoraalladu ay ahaayeen "khayaali oo aysan ahayn kuwa dhab ah".

Sawir been abuur ah

Muuqaalo kala duwan oo laga soo duubay dad badan oo uu qof wax duubayay ka codsanayo in ay ordaan oo ay qeyliyaan cabsi darteed ayaa si wayn ugu baahay baraha kala duwan eew bulshada.

Waxaa la sheegay in muuqaalka laga soo dusiyay Ukraine, taasoo oo la doonayay in lagu muujiyo in qaar ka mid ah muuqaalada murugada leh ee ay baahiyaan xarumaha warbaahintu ay yihiin kuwo la been abuuray.

Xigashada Sawirka, YOUTUBE Qoraalka sawirka, Sawirada muuqaal ka mid ahaa filimka Invasion Planet Earth balse la baahiyay iyada oo laga dhigayo duulaanka Ukraine

Laakiin muuqaalka ayaa runtii lagu duubay fagaaraha Victoria ee Birmingham ee 2013 kaasi oo qeyb ka ahaa filimka sci-fi ee Invasion Planet Earth, islamarkana cinwaankiisu ahaa Kaleidoscope Man.

Agaasimaha filimkan, Simon Cox, ayaa bartiisa Twitter-ka ku yiri"aad ayaan uga naxay markii aan arkay muuqaalladayda oo sidan oo kale loo isticmaalayo".

Xaaska madaxweyne-ku-xigeenka ciidan kuma biirin

Nooc kale oo wararka been abuurka ka mid ah ee lagu baahiyay barta Twitter-ka ayaa sheegaya in haweeneyda sawirka ka muuqata ay tahay marwada koowaad ee Ukraine Olena Zelenska.

Bsle Xaqiiqda- baarid ay sameysay BBC ayaa lagu xaqiijiyay in sawirku yahay sawirka yahay mid laga qaaday gabadh askari ah oo Ukraine u dhalatay August 2021.