Nin ‘ka mid ahaan lahaa’ kuwii gaystay 9/11 oo la siidaynayo isaga oo maskaxda looga jiro

Saacad ka hor

Nin u dhashay Sucuudiga oo lagu sheegay in uu yahay afduubihii 20-naad ee ka mid ahaa 19-kii ninkii ee ka dambeysay weerarkii lagu qaaday Maraykanka ayaa laga siidaayay xabsiga Guantanamo, sida ay shaacisay wasaaradda difaaca Maraykanka.

Maxamed Al-Qahtani oo 46 jir ayaa la sheegay in uusan halis muuqata hadda ku ahayn amniga Maraykanka sida ay go'aamiyeen guddi loo saaray arrinkiisa.

Guddiga ayaa sheegay in ninkani uu dhaawac culus kasoo gaaray dhanka maskaxda. Qahtani ayaa waxaa la sheegay in si xun ay u jirdileen baarayaashii kula kulmay xabsiga sanadkii 2001-dii.

Guddiga ayaa shuruud kaga dhigay siidaysmadiisa in uu xaadiro xarunta dhaqancelinta dadka jihaad-doonka ah ee Amiir Maxamed Bin Nayeh ee la talinta iyo daryeelka ee Sucuudiga, halkaas oo uu ku heli doono daryeel.

Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in Al-Qahtani lagu waday in uu fuulo diyaaradihii la afduubtay, gaar ahaan duulimaadka United Airline Flight 93, taas oo ku qaraxday Pennsylvania, balse laga hor istaagay in uu Maraykanka galo bil ka hor dhacdadaas.