Sidee ayay ku dhammaadeen duullaanadii hore uu u amray madaxwayne Putin?

36 Daqiiqadood ka hor

Weerarada militari ee looga dan leeyahay in lagu sugo saameynta Kremlin-ka ma ahan xeelad gooni ah 22 sano oo uu Ruushka hogaaminayay Vladimir Putin.

Dagaalkii bahalnimada ahaa ee - Chechnya, 1999

Muxuu ka dhashay dagaalkan?

Sebtembar 1999, Vladimir Putin oo markaas 47 jir ahaa, ayaa loo magacaabay Ra'iisul Wasaare, wuxuuna la wareegay xilka madaxtinimada dalkaas dhowr bilood gudahood ka dib markii uu is casilay Boris Yeltsin dhamaadkii sanadkaas.

Sare u kaciisa waxa ay ku soo beegantay bilowgii dagaalkii labaad ee Chechnya, oo lagu xasuusto in uu aha mid arxan daran, iyo xoojinta Putin oo ah "nin adag" oo awood u leh inuu xakameeyo khataraha gudaha ee Ruushka.

Saddex sano ka dib, waxay la kulmeen iska caabin adag oo kaga imaanayay jabhadda Jejniya, ugu dambayntii way ka baxeen.

Sidee ayuu ku soo dhamaaday dagaalka?

Bishii Febraayo 2000, oo Putin uu madaxweyne ka ahaa, ciidamadiisu waxay dib u qabsadeen oo ay burburiyeen caasimadda Chechnya ee Grozny, bishii May-na waxaa lagaga dhawaaqay Moscow in dagaalka la so afjaray.

Khasaarihii iyo naxariis-darrada dagaalku waxay soo jiiteen indhaha caalamka. Qiyaaso kala duwan ayaa sheegaya in wadarta guud ee dhimashada ay gaareyso boqollaal kun.

Dagaalkii koobnaa- Georgia, 2008

Siduu ku bilaabmay?

Sidee ayuu ku soo dhamaaday?

Ka dib markii Georgia ay isku dayday in ay xoog ku qabsato Koonfurta Ossetia, iyada oo ay isku dhaceen fallaagada uu Ruushku taageero, Putin waxa uu qaaday weerar uu ciidammada Georgia kaga saaray Koonfurta Ossetia iyo Abkhazia.

Duulaanka "dadbanaa" Crimea, 2014

Muxuu ka bilaabmay?

Dadka reer Ukrain ayaa u kala qaybsamay kuwo doonaya is dhex galka weyn ee Ruushka iyo kuwa taageersan isbahaysiga Midowga Yurub, Moscow waxay go'aansatay inay soo farageliso arrintan.

16-kii bishii March, waxa ay qabteen afti dadweyne oo dadka lagu waydiinayay in ay rabaan in jamhuuriyadda ismaamulku ay ku biirto Ruushka.

Siduu ku soo dhamaaday?

Weriyaha BBC-da ee John Simpson, oo xilligaas ku sugnaa Crimea, ayaa qoray in uu ahaa duullaankii "u jilicsanaa" ee waqtiyadan casriga ah.

Iyadoo sidaas lagu xaliyay qalalaasaha ka taaganaa Crimea, ayaa waxaa sii xoogeystay iska horimaadkii u dhaxeeyay kooxaha gooni u goosadka ee Ruushka taageersan ee ku sugan gobolka Donbas iyo Ukraine inteeda kale, taasoo keentay in Putin uu qiil u helo duulaankii Ukraine siddeed sano ka dib.

Duullaanadan ma la barbar dhigi karaa waxa ka dhacaya Ukraine?

Mid kasta oo ka mid ah dagaalladan waxay ahaayeen kuwo gaar ah, laakiin khubaradu waxay hoosta ka xariiqeen dhowr arrimood , oo ay ka mid yihiin aragtida gumeysi ee Kremlin, aragtidooda amniga, iyo ujeeddadada Ruushka ee ah in uu galaangal ku lahaado jamhuuriyadii hore ee Soofiyeedka.

Si kastaba ha ahaatee, waxay ka digayaan, in sababaha duulaanka Ukraine ay "gabi ahaanba" ka duwan yihiin colaadaha kale iyo in "halka uu ku dambeyn doono" ay adag tahay in la saadaaliyo.