Colaadda Ukraine: Maraykanka oo Ruushka dartii ku qasbanaaday inuu la heshiiyo dal uu horay u go'doomiyay

Saacad ka hor

Wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Maraykanka uu Venezuela kala hadlay isbedal lagu sameeyo habka loo maamulo shidaalka dalkaas, si loo xoojiyo awoodda dhoofinta, isla markaana ay ku lug yeeshaan shirkado caalami ah.

Qiimaha shidaalka caalamka ayaa hadda gaaray meeshii ugu saraysay muddo 14 sano ah, waxaana la saadaalinayaa in uu aad sare ugu kici doono maalmaha soo socda.

Arrimaha ay labada waddan ka wada hadleen ayaa waxaa kamid ah in Maraykanka uu khafiifiyo cunaqabateynta uu Trump saaray Venezuela sanadkii 2019, sida uu sheegay wargeyska Wall Street Journal.

Wakaaladda ayaa intaa raacisay in Venezuela ay shuruudo dhowr ah hor dhigtay wefdiga Maraykanka, ayna kamid yihiin in meesha laga saaro xayiraadda dhoofinta shidaalka, cunaqabateynta la saaray Maduro iyo mas'uuliyiinta kale iyo weliba in gacanta dowladda lagu soo celiyo maamulka shirkadda Citgo Petroleum oo ah mid uu Maraykanka qeyb ka leeyahay balse hoos tagta shirkadda qaran ee shidaalka Venezuela, PDVSA.