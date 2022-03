"Ma celinayo": Haweeney Kenyan ah oo diiday inay celiso kumannaan dollar oo ku soo khaldantay

Saacad ka hor

Haweeney Kenyan ah oo lagu magacaabo Mary Ngunyi Muiruri ayaa lala tiigsaday maxkamad kamid markii ay diiday in hay'ad Maraykan ah ay u celiso lacag ka badan 65,000 oo dollar oo si khaldan loogu soo diray.

Hay'adda Maraykanka ah oo loo xil-saaray inay magdhaw lacageed gaarsiiso dadkii ay waxyeellada ka soo gaartay qaraxii 1998 loo geystay safaaradda Maraykanka ee Nairobi, ayaa ku doodaysa in lacagta ay leedahay haweeney kale oo ay isku magac yihiin Mary.

Hase yeeshee doodda hay'adda ayaa ah in lacagta ay leedahay Mary Njoki Muiruri oo kamid ah dadka ay maxkamad Maraykan ah u go'aamisay magdhawga, halka Mary Ngunyi Muiruri aan weli go'aan laga gaarin kiiskeeda.

Bangiga ay lacagta ku soo dhacday oo aan magaciisa la shaacin ayaa ku doodaya in Mary ay ka diiday codsi ah in lacagta loo celiyo hay'adda soo dirtay, taa bedalkeedana ay la baxday in ka badan 60,000 oo dollar.