Waa kuma madaxweynaha cusub ee Kuuriyada Koonfureed?

19 Daqiiqadood ka hor

Mr Yoon waxa uu siyaasadda galay sannadkii hore waxaana uu caan ku noqday in uu ku guulaysto in uu dacwad ku soo oogo madaxweynihii hore ee xisbiga Konserfatifka Park Geun-hye oo lagu eedeeyay laaluush iyo musuqmaasuq.

Waxa uu ballan qaaday in uu baabi'in doono wasaaradda sinnaanta ragga iyo dumarka oo uu ku eedeeyay kor u kaca dumarnimada in ay sabab u tahay heerka dhalmo yaraanta dalka.

Mr Yoon ayaa sidoo kale aad ugu ad adag siyaasadda arrimaha dibadda marka loo eego madaxweynaha hadda talada haya ee Moon Jae-in. Waxa uu sheegay in uu hiigsan doono in uu horumariyo tignoolajiyada si uu weerar horudhac ah ugu qaado Kuuriyada Waqooyi haddii Pyongyang ay u muuqato in ay weerarto Seoul iyo in uu doonayo in uu ku dhawaado xulafada Maraykanka oo uu ku adkeeyo Beijing.