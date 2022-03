Aqalka Cad: "Ruushku wuxuu qorsheynayaa inuu adeegsado hub kiimiko ah"

13 Daqiiqadood ka hor

Ruushka wuxuu damacsan yahay inuu Ukraine u adeegsado hub kiimiko ama mid biological ah, waana in aan "arrintaas u toog hayno" ayuu sheegay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Maraykanka.

Xoghayaha warfaafinta, Jen Psaki, ayaa tilmaantay in Ruushka uu mararsiyo ka dhigan rabo war been ah oo uu ku sheegay in Maraykanka uu Ukraine ku leeyahay xarumo lagu farsameeyo hub khatar ah.